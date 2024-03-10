Названы популярные направления для семейного весеннего отдыха в 2024 году

По данным сервиса OneTwoTrip, россияне с детьми выбирают для отдыха Сочи и Дубай

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование отельных бронирований и поделился информацией о том, где российские семьи с детьми планируют провести весенние каникулы, которые в этом году пройдут с 25 по 31 марта.

В России туристы предпочитают для отдыха отели категории «4 звезды», на долю которых приходится 31,5% бронирований. В основном семьи планируют провести от 4 до 7 дней на отдыхе.

Самым популярным городом для весеннего отпуска с детьми в России стал Сочи, который выбрали 22,8% путешественников. Практически такое же количество россиян (22,5%) поедут на каникулы в Москву. Также востребованы Санкт-Петербург (7,3%), Казань (6,0%) и Калининград (2,6%).

В прошлом году россияне на весенних каникулах предпочитали Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Казань и Екатеринбург.

За рубежом семьи с детьми отдают предпочтение апартаментам, гостевым домам и другим объектам размещения без звезд (27,2%), а также пятизвездочным отелям (25,5%). Большинство туристов планируют отдохнуть от 4 до 7 дней (38,1% бронирований).

Самым популярным зарубежным городом для отдыха на весенних каникулах стал Дубай (8,2%). Также востребованы Стамбул (6,0%), Париж (5,5%), Ереван (3,3%) и Баку (2,7%).

В прошлом году россияне больше отдавали предпочтение жарким странам, таким как Дубай, Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Пхукет и Бангкок.

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Источник: Известия