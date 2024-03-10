Россия и Филиппины соединились прямыми авиарейсами
Российская авиакомпания «ИрАэро» запустила прямые регулярные рейсы между Иркутском и Манилой, столицей Филиппин. Первый рейс состоялся 6 марта, согласно данным сервиса Flightradar.
Самолеты проделают путь с дозаправкой в китайском Шицзячжуане. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам из Иркутска и по четвергам из Манилы.
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Для граждан России въезд на Филиппины осуществляется без визы. Маршрут будет обслуживаться самолетами Superjet-100.
Директор департамента регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов ранее заявлял о планах ведомства запустить прямые перелеты между Россией и Филиппинами в 2024 году. Изначально предполагалось, что рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Сибири.
Филиппинские власти также выразили готовность открыть прямое авиасообщение с Россией, рассматривая возможность перелетов в том числе из регионов.
Открытие прямого авиасообщения значительно упростит передвижение между Россией и Филиппинами, где проживает около 3000 россиян. Ожидается, что регулярные рейсы будут способствовать развитию туризма, деловых и культурных связей между двумя странами.
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Источник: Известия