Россия и Филиппины соединились прямыми авиарейсами

Авиакомпания «ИрАэро» запустила прямые регулярные рейсы Иркутск – Манила

Российская авиакомпания «ИрАэро» запустила прямые регулярные рейсы между Иркутском и Манилой, столицей Филиппин. Первый рейс состоялся 6 марта, согласно данным сервиса Flightradar.

Самолеты проделают путь с дозаправкой в китайском Шицзячжуане. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам из Иркутска и по четвергам из Манилы.

Для граждан России въезд на Филиппины осуществляется без визы. Маршрут будет обслуживаться самолетами Superjet-100.

Директор департамента регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов ранее заявлял о планах ведомства запустить прямые перелеты между Россией и Филиппинами в 2024 году. Изначально предполагалось, что рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Сибири.

Филиппинские власти также выразили готовность открыть прямое авиасообщение с Россией, рассматривая возможность перелетов в том числе из регионов.

Открытие прямого авиасообщения значительно упростит передвижение между Россией и Филиппинами, где проживает около 3000 россиян. Ожидается, что регулярные рейсы будут способствовать развитию туризма, деловых и культурных связей между двумя странами.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия