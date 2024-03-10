Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Evolute i-Van
10 марта
Первый российский электрический минивэн скоро поступит в продажу
Evolute объявил о сроках начала продаж...
Смотрите, на что способны эти невероятные экскаваторы-пауки (видео)
10 марта
Смотрите, на что способны эти невероятные экскаваторы-пауки (видео)
Блогер показал в работе редчайшие...
Land Rover Defender Valiance Convertible
10 марта
Современный Land Rover Defender стилизовали под старую модель
Heritage Customs создали ностальгический Land...

Opel готовит два новых электрических кроссовера

Opel анонсировал выход двух электрокроссоверов – Frontera и Grandland Electric

Самым долгожданным дополнением к модельному ряду станет Opel Frontera, возрожденный легендарный внедорожник. Новый Frontera будет позиционироваться как более крупный и просторный кроссовер, чем его предшественник Crossland, и предложит семиместную конфигурацию салона.

Технически Frontera, как ожидается, будет тесно связан с будущим Citroen C3 Aircross, который пока также не представлен публике.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Вторым пополнением в семействе электрических кроссоверов Opel станет Grandland Electric. Grandland уже имеет гибридную модификацию, а также вариант с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией.

К концу 2024 года новое поколение Peugeot E-3008 поделится силовыми агрегатами со своим собратом по концерну Stellantis, что позволит Opel создать полностью электрический Grandland.

Новые электрические кроссоверы Opel станут важными игроками в сегменте растущей популярности электромобилей. Они присоединятся к уже существующей линейке электрифицированных моделей Opel, в которую входят квадрицикл Rocks, ситикары Corsa и Mokka, а также коммерческие фургоны Combo Cargo, Vivaro и Movano.

Источник: Stellantis

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Opel
Количество просмотров 2
10.03.2024
Фото:Opel
Поделиться:
Оцените материал:
0