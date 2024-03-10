Opel готовит два новых электрических кроссовера

Opel анонсировал выход двух электрокроссоверов – Frontera и Grandland Electric

Самым долгожданным дополнением к модельному ряду станет Opel Frontera, возрожденный легендарный внедорожник. Новый Frontera будет позиционироваться как более крупный и просторный кроссовер, чем его предшественник Crossland, и предложит семиместную конфигурацию салона.

Технически Frontera, как ожидается, будет тесно связан с будущим Citroen C3 Aircross, который пока также не представлен публике.

Вторым пополнением в семействе электрических кроссоверов Opel станет Grandland Electric. Grandland уже имеет гибридную модификацию, а также вариант с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией.

К концу 2024 года новое поколение Peugeot E-3008 поделится силовыми агрегатами со своим собратом по концерну Stellantis, что позволит Opel создать полностью электрический Grandland.

Новые электрические кроссоверы Opel станут важными игроками в сегменте растущей популярности электромобилей. Они присоединятся к уже существующей линейке электрифицированных моделей Opel, в которую входят квадрицикл Rocks, ситикары Corsa и Mokka, а также коммерческие фургоны Combo Cargo, Vivaro и Movano.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Stellantis