Теперь любой внедорожник можно превратить в дом на колесах

Компания Van Lab нашла способ превратить любой внедорожник в кемпер

Тюнеры из ателье Van Lab разработали уникальное решение для любителей путешествий на собственном автомобиле. С помощью их универсального комплекта любой кроссовер можно превратить в комфортабельный кемпер.

Van Lab

Базовая версия комплекта включает в себя только кухонный модуль, который устанавливается в багажном отсеке при открытой двери. Он состоит из двух запирающихся выдвижных ящиков, в которые можно разместить плиту, раковину, разделочную доску и необходимые столовые приборы. В комплект также входит место для хранения портативного холодильника и два раскладных стола.

Схема комплекта доработки от Van Lab

Кухонный модуль изготовлен из прочной березовой фанеры и легко устанавливается и снимается, что позволяет использовать багажник автомобиля и для других целей.

Расширенная версия комплекта дополнена четырьмя секциями, которые при раскладывании образуют полноценную кровать длиной 190 см и шириной 130 см. Для установки кровати необходимо наличие складных задних сидений и достаточного пространства в салоне.

Для дополнительного комфорта Van Lab предлагает приобрести специальный комплект подушек стоимостью $450.

Van Lab

Стоимость базового кухонного модуля составляет $1950, а комплект с кроватью обойдется в $2350. Срок выполнения заказа составляет 3-4 недели, и комплект поставляется в виде деталей для самостоятельной сборки.

Универсальный комплект Van Lab предоставляет простой и удобный способ превратить любой кроссовер в полноценный кемпер. Благодаря своей модульной конструкции, он позволяет адаптировать машину под различные потребности и бюджеты.

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Источник: Motor1