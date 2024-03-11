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Минтранс запросил 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

Минтранс намерен выкупить самолеты для российских авиакомпаний

Минтранс РФ предложил Правительству России выделить дополнительные 295 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на переоформление иностранных самолетов в государственную собственность. Данные средства, в основном, запрашиваются для того, чтобы приобрести порядка 90 самолетов (предположительно для «Аэрофлота»).

В 2023 году из ФНБ уже выделяли почти 300 млрд рублей на эти цели, тогда было приобретено 162 самолета у «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и «Авроры» — более трети из принадлежавшего иностранным лизингодателям парка.

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В экспертном сообществе называют эти меры оправданными и считают, что продление госфинансирования минимизирует юридические риски при полетах за рубеж, а также снизит валютную долговую нагрузку перевозчиков.

Если будет принято решение продолжить государственное финансирование, будет целесообразным включить в них и парк частных перевозчиков для сохранения их международной сети полетов. По мнению исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, софинансирование сделок государством является очень мощным инструментом поддержки авиатранспортной отрасли. Без помощи Правительства РФ урегулирование вопросов с иностранными лизингодателями «затруднительно и маловероятно».

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Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
11.03.2024
Фото:Unsplash
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