В Китае возродили популярный бренд недорогих авто, который 5 лет назад объявил о банкротстве

Rainbow стала первой моделью возрожденной марки Zhidou в Китае

Новая модель Zhidou Rainbow, которая должна появиться в Китае во втором квартале этого года, обещает стать значимым событием для компании.

Компания Zhidou была основана в 2006 году и стала одним из первых производителей автомобилей на новых источниках энергии в Китае. Однако в 2019 году она объявила о банкротстве и находилась в «замороженном» состоянии. Компания оказалась жертвой изменений в правилах (поправки ввели в 2017 году), что означало, что все электромобили с пробегом менее 250 км на одном заряде батареи больше не имели права на субсидии от государства.

После банкротства Zhidou была реструктурирована совместными усилиями компаний Geely и Aima. Предполагается, что Zhidou будет использовать каналы продаж Aima.

Новый Zhidou Rainbow представляет собой 3-дверный четырехместный автомобиль с габаритами 3224/1515/1630 мм и колесной базой 2100 мм. Он оснащен электродвигателем мощностью 20 кВт и использует литий-железо-фосфатную батарею от Gotion.

Восстановление бренда Zhidou после пятилетнего периода простоя свидетельствует о том, что в Китае сложно полностью уничтожить автомобильную марку, даже с учетом того, что сегодня их слишком много.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сarnewschina