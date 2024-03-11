Женское жюри премии WWCOTY выбрало лучший автомобиль 2024 года

Kia EV9 назван лучшим автомобилем года по версии Women's World Car Of The Year

Кроссовер Kia EV9 признан лучшим автомобилем по версии премии «Женский Всемирный автомобиль года», или Women's World Car Of The Year (WWCOTY), в 2024 году. Объявление призеров приурочили к Международному женскому дню.

«Kia EV9 оснащен самыми передовыми решениями на рынке, такими как решетка радиатора со светодиодной подсветкой и интерьер, который может превращаться в гостиную благодаря сиденьям, поворачивающимся на 180 градусов. Внутреннее пространство вмещает до семи пассажиров, а самая мощная версия с двумя электродвигателями способна выдавать до 384 л.с. с впечатляющей производительностью», — так оценили в жюри конкурса автомобиль.

Kia EV9

Премия «Женский всемирный автомобиль года» существует с 2010 года. В жюри конкурса на сегодняшний день входит 75 женщин – автомобильных журналистов и экспертов из 52 стран.

Из 63 претендентов звания лучших автомобилей в определенной категории удостоились Volvo EX30 (семейный автомобиль), BMW 5-й серии (большой автомобиль), Kia EV9 (внедорожник), Volkswagen Amarok (4 × 4 и пикап), Aston Martin DB12 (эксклюзивный автомобиль).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: wwcoty.net