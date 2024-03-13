У электромобилей найдена еще одна уязвимость – магнитные бури

Появились специальные защитные чехлы для электромобилей – от вспышек на Солнце

Это маркетинговая уловка или реальная опасность, способная навредить дорогостоящему электромобилю? Кажется, всё серьезно.

Компания Mission Darkness разработала чехол для электромобиля, который защитит его не только от скачков электромагнитной энергии, но и от радиосигналов (то есть хакеры не смогут взломать машину, навредить ей или угнать ее). Последняя функция кажется полезной для всех современных автомобилей, к которым можно получить доступ через интернет.

Новый чехол получил название Cybercylent Faraday Car Cover и состоит из особого экранирующего материала – медно-никелевого композита.

Электромагнитные скачки могут вывести из строя электронику, и происходят они постоянно: например, их источниками становятся вспышки на Солнце.

Также чехол предотвращает обновление ПО автомобиля и не позволяет связаться с его компьютером ни по Wi-Fi, ни по Bluetooth.

Но у чехла есть недостаток – он боится влаги и быстро окисляется.