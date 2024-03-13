У электромобилей найдена еще одна уязвимость – магнитные бури
Это маркетинговая уловка или реальная опасность, способная навредить дорогостоящему электромобилю? Кажется, всё серьезно.
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Компания Mission Darkness разработала чехол для электромобиля, который защитит его не только от скачков электромагнитной энергии, но и от радиосигналов (то есть хакеры не смогут взломать машину, навредить ей или угнать ее). Последняя функция кажется полезной для всех современных автомобилей, к которым можно получить доступ через интернет.
Новый чехол получил название Cybercylent Faraday Car Cover и состоит из особого экранирующего материала – медно-никелевого композита.
Электромагнитные скачки могут вывести из строя электронику, и происходят они постоянно: например, их источниками становятся вспышки на Солнце.
Также чехол предотвращает обновление ПО автомобиля и не позволяет связаться с его компьютером ни по Wi-Fi, ни по Bluetooth.
Но у чехла есть недостаток – он боится влаги и быстро окисляется.
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