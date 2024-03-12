Качество машин в Европе станет лучше: глава Mercedes увидел плюсы в экспансии Китая

Глава Mercedes считает экспансию Китая стимулом для развития автоотрасли Европы

Еврокомиссии следует снизить импортные пошлины на автомобили китайского производства, а не повышать. Такое заявление главы автоконцерна Mercedes-Benz Олы Каллениуса опубликовал Financial Times.

Руководитель немецкого производителя убежден, что экспансия китайских брендов и конкуренция между ними станет стимулом для европейских компаний выпускать более качественные автомобили. Каллениус считает, что европейская политика внешней торговли задает неправильный вектор. А конкуренция с Китаем станет ключом к развитию автоотрасли.

В настоящее время электромобили, импортируемые из Китая в Европу, облагаются тарифом в 10%, а продукция европейских компаний при поставках в Китай облагается пошлиной в 15%.

Напомним, в январе текущего года группа представителей Еврокомиссии (ЕК) инспектировала заводы BYD, Geely и SAIC в Китае, чтобы понять, помогает ли им государство выпускать электрокары на 20% дешевле европейских. Расследование ЕК началось еще в октябре 2023 года, до 11 апреля 2024 года визиты комиссии в Китай продолжатся. В ответ Пекин инициировал собственное антидемпинговое расследование в отношении бренда, импортируемого из ЕС.

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Источник: lenta.ru