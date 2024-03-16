Кому нужен Cybertruck, если можно взять Samsung за 797 тысяч рублей

Компания Caviar выпустила новую сборку – Samsung S24 Ultra, вдохновленную Tesla Cybertruck

Смартфоны стали такими же незаменимыми, как автомобили. И даже более незаменимыми. Однако тюнинг телефонов не так развит, как тюнинг машин. Хотя Caviar, компания из Дубая, старается это изменить и весьма преуспела – ее последняя модель шикарна.

Samsung S24 Ultra от Caviar

Этот телефон сделан на базе Samsung S24 Ultra, он украшен видом электропикапа сверху – есть капот, лобовое стекло, люк и грузовой отсек.

Все это прекрасно, но сколько это стоит? Почти 9000 долларов, или, если быть точным, 8 770 долларов (797 тысяч рублей). Почему так дорого? Это не чехол, а оригинальный корпус – цельнометаллический, из очень прочного и легкого сплава. Да и тираж смартфона невелик.

Кстати, это не единственный телефон Caviar, созданный в автостиле. Для поклонников Apple также представлена специальная версия iPhone 15 под названием Bionic M, созданная по мотивам концепт-кара Mercedes-Benz Vision AVTR.

Стоит этот смартфон 8990 долларов (817 тысяч рублей).