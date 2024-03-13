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Командированные смогут отчитаться за авиабилет электронным посадочным талоном

В РФ теперь можно предъявлять электронный посадочный талон вместо бумажного

Начиная с марта 2024 года все командированные могут предоставлять для отчета в бухгалтерию электронный посадочный талон вместо бумажного. Соответствующее разъяснение об этом Минфин направил Минтрансу.

Уточняется, что если авиабилет был приобретен онлайн, то подтверждающим документом теперь будет являться маршрутная квитанция, сформированная автоматизированной информационной системой.

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Чтобы подтвердить факт перелета, в бухгалтерию вместе с электронным билетом достаточно предъявить посадочный талон в электронном виде, полученный при онлайн-регистрации на рейс. Причем наличие каких-либо отметок, как в печатном посадочном талоне, не потребуется.

Заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов подчеркнул, что в Минтрансе в ближайшее время утвердят типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний. Стоит отметить, что некоторые авиаперевозчики уже начали принимать посадочные талоны в электронном виде в качестве отчетных документов от своих сотрудников. О готовности выполнять нововведения подтвердили «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии».

Источник: pnp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / stockking
Количество просмотров 2
13.03.2024
Фото:freepik / stockking
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