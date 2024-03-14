Первые электромобили Атом выезжают на российские дороги

Четыре прототипа электромобиля Атом поставили на учет в ГИБДД

«Атом» поставил на учет четыре прототипа электромобиля, что подтверждается данными о регистрации в ГИБДД. Марка машин указана как «Кама Атом», принадлежащая стартапу АО «Кама», где «Кама» – это марка, а Атом – модель автомобиля, хотя изначально «Атом» позиционировался как самостоятельный бренд.

Регистрация в ГИБДД свидетельствует о том, что «Атом» перешел от тестовых мулов к предсерийным автомобилям. Следовательно, эти автомобили могут использоваться на дорогах для испытаний в различных климатических условиях России.

Возможно также, что первые электрокары Атома были сертифицированы в НАМИ по действующему техническому регламенту ТР ТС 018/2011 в упрощенном порядке, как «малая партия».

В начале февраля один из прототипов был продемонстрирован на КАМАЗе во время визита правительственной делегации под руководством главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Сборка первого электрокара Атом планируется к концу текущего года, а начиная с середины 2025 года должно начаться серийное производство и массовые продажи этих электромобилей.

Атом станет первым электромобилем, созданным в России с нуля.

Ранее мы писали, что до 100 км/ч электрокар разгоняется за 7 секунд, на одной зарядке может проехать 700 км и все компоненты электрокара адаптированы к холодному климату.

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Источник: Авто Mail.ru