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Suzuki оторвалась от земли – создан новый тип транспорта

Сузуки начала производство летающих машин SkyDrive в Японии

Suzuki начинает производство «летающих машин», разработанных SkyDrive. По сути это двухместные электрические самолеты, способные взлетать и приземляться вертикально.

Летающий автомобиль Suzuki
Летающий автомобиль Suzuki

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Первая модель, получившая название SD-05, должна поступить в продажу в начале 2025 года и будет использоваться в качестве такси во время проведения Всемирной выставки в Осаке (открытие 13 апреля 2025 года).

Летающий автомобиль Suzuki SkyDrive SD-05
Летающий автомобиль Suzuki SkyDrive SD-05

За последние годы Suzuki превратилась в многопрофильную промышленную группу (автомобили и мотоциклы, судоходство…), а теперь есть еще и подразделение eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) – летающие автомобили.

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Скорость летающих машин будет составлять 100 км/ч, а запас хода – около 10 км. Идеально для поездок на короткие расстояния, но без пробок, светофоров и прочих «прелестей» наземного передвижения.

Производство SD-05 уже началось – на принадлежащей Suzuki промышленной площадке, расположенной в Ивате. План производства – 100 летающих автомобилей в год.

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Кирилл Панов
Фото:Suzuki
Количество просмотров 2
14.03.2024
Фото:Suzuki
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