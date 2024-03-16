Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chevrolet Cobalt
16 марта
Неубиваемый бюджетный аналог «Гранты» появился на российском рынке
В РФ привезли надежный бюджетный седан...
Dacia Duster
16 марта
Duster «на минималках»: появились фото базовой версии
Опубликованы изображения нового Dacia Duster в...
Интерьер Honda Fit Crosstar
16 марта
Высокий клиренс, просторный салон, левый руль — надежный свежий «японец»
«За рулем» дал рекомендации по выбору Honda Fit...

Volkswagen пытается усидеть на «двух стульях»

В этом году группа VW хочет вывести на рынок 30 новых моделей

«Это крупнейшее модельное наступление в истории компании», — заявил генеральный директор Оливер Блюм, представляя балансовый отчет за 2023 год.

Многие из новинок представляют собой электромобили, такие как VW ID 7 Tourer, Porsche Macan или Audi Q6 e-Tron.

При этом VW никак не может повлиять на нынешний слабый спрос на электромобили компании. Наступление электромобилей продолжается, курс взят на электромобильность, и этого уже не остановить.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

А «ветер» для Группы VW сейчас отнюдь не попутный: резкое прекращение субсидий на электромобили в Германии нанесло еще один удар по спросу на электрокары.

Китайские производители приходят в Европу с более дешевыми моделями и уже давно обогнали VW в Китае. Запрет на двигатели внутреннего сгорания, запланированный на 2035 год, снова ставится под сомнение в ЕС. В целом, продажи автомобилей выросли в Европе всего на 10%.

В настоящее время группа строит три завода по производству аккумуляторов.

Знакомьтесь: Deepal, Qiyuan и Avatr. Это «дочки» бренда Changan

В настоящее время VW должен создавать новые электромобили, но и не пренебрегать двигателями внутреннего сгорания. Поэтому VW инвестирует 130 млрд евро в электрическую мобильность и 50 млрд евро в бензиновые и дизельные двигатели, поскольку на многих рынках не собираются отказываться от двигателей внутреннего сгорания.

Таким образом, второму по величине в мире производителю автомобилей после Toyota приходится придерживаться неоднозначного подхода. Оливер Блюм говорит в связи с этим: «Эта гибкость является реальным конкурентным преимуществом, позволяющим продолжать добиваться успеха в будущем».

Источник: auto-medienportal.net

Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
16.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0