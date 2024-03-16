Volkswagen пытается усидеть на «двух стульях»
«Это крупнейшее модельное наступление в истории компании», — заявил генеральный директор Оливер Блюм, представляя балансовый отчет за 2023 год.
Многие из новинок представляют собой электромобили, такие как VW ID 7 Tourer, Porsche Macan или Audi Q6 e-Tron.
При этом VW никак не может повлиять на нынешний слабый спрос на электромобили компании. Наступление электромобилей продолжается, курс взят на электромобильность, и этого уже не остановить.
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А «ветер» для Группы VW сейчас отнюдь не попутный: резкое прекращение субсидий на электромобили в Германии нанесло еще один удар по спросу на электрокары.
Китайские производители приходят в Европу с более дешевыми моделями и уже давно обогнали VW в Китае. Запрет на двигатели внутреннего сгорания, запланированный на 2035 год, снова ставится под сомнение в ЕС. В целом, продажи автомобилей выросли в Европе всего на 10%.
В настоящее время группа строит три завода по производству аккумуляторов.
В настоящее время VW должен создавать новые электромобили, но и не пренебрегать двигателями внутреннего сгорания. Поэтому VW инвестирует 130 млрд евро в электрическую мобильность и 50 млрд евро в бензиновые и дизельные двигатели, поскольку на многих рынках не собираются отказываться от двигателей внутреннего сгорания.
Таким образом, второму по величине в мире производителю автомобилей после Toyota приходится придерживаться неоднозначного подхода. Оливер Блюм говорит в связи с этим: «Эта гибкость является реальным конкурентным преимуществом, позволяющим продолжать добиваться успеха в будущем».
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Источник: auto-medienportal.net
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