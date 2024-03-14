Время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут
Президент России Владимир Путин объявил об окончании подготовительных работ по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург и дал старт строительству проекта.
«У нас, конечно, самые лучшие железные дороги. У меня сомнений нет. Но я так понимаю, что строительство высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов», – подчеркнул российский лидер в ходе церемонии.
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Путин выразил уверенность, что строительство дороги будет реализовано на высочайшем уровне.
Напомним, благодаря ВСМ между Москвой и Петербургом время в пути сократится до 2 часов 15 минут, отмечается, что скорость движения поездов составит от 200 до 400 километров в час. В настоящее время в России нет таких магистралей, ВСМ между Москвой и Петербургом станет пилотным проектом, в будущем планируется построить целую сеть таких дорог.
По словам вице-премьера и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, головной компанией по производству высокоскоростных поездов станет группа «Синара». В реализации проекта будет задействован «Трансмашхолдинг», он обеспечит новые поезда некоторыми компонентами и системами.
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Источник: ria.ru