Седан Xiaomi SU7: первые подробности и «примерка» цены
Xiaomi, известный китайский гигант бытовой электроники, представил свой первый электромобиль Xiaomi SU7 в декабре прошлого года. В марте Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало подробную информацию о заднеприводной версии этого автомобиля, подчеркнув соответствие Xiaomi нормативным стандартам и подготовив почву для предстоящего старта модели на местном рынке, намеченного на 28 марта.
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Двигатель SU7 RWD имеет максимальную мощность 220 кВт (300 л.с.) и крутящий момент 400 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 5,28 секунды.
SU7 RWD имеет элегантный обтекаемый дизайн. Xiaomi стремится максимизировать эффективность и производительность за счет низкого коэффициента аэродинамического сопротивления. Его аккумулятор емкостью 73,6 кВт.ч обеспечивает запас хода 668 км в соответствии со стандартом CLTC (китайский цикл испытаний легковых автомобилей).
SU7 немного длиннее, чем Porsche Taycan, с которым многие его сравнивают. Габариты «китайца» составляют 4997/1963/1455 мм, колесная база – 3000 мм.
Автомобиль оснащен 16,1-дюймовым центральным экраном управления и 7,1-дюймовой приборной панелью. Задним пассажирам доступны два дополнительных экрана.
Вот о цене никаких данных пока нет. Лэй Цзюнь, генеральный директор и основатель компании Xiaomi, недавно заявил, что у некоторых фанатов бренда нереалистичные фантазии насчет цены в 149 900 юаней (1,9 млн рублей). Эксперты ожидают, что она составит не менее 300 000 юаней (3,8 млн рублей).
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Источник: Carnewschina
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