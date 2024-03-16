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Skoda представит новый компактный кроссовер этой весной
Презентация компактного кроссовера Skoda Elroq...

Skoda представит новый компактный кроссовер этой весной

Презентация компактного кроссовера Skoda Elroq состоится 15 марта 2024 года

Этот автомобиль был анонсирован в прошлом году. По предварительным данным, габариты Elroq будут близки к модели Skoda Karoq, с ожидаемой длиной около 4,5 метра. Однако главное преимущество новинки заключается в использовании электрической трансмиссии, что позволит предложить более просторный салон при сопоставимых размерах.

Интересно отметить, что Skoda также планирует представить другую новинку – паркетник длиной менее 4 метров. Это означает, что компания стремится предложить разнообразные модели, чтобы удовлетворить потребности различных клиентов.

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Skoda также поделилась своими планами на ближайшие годы. К 2025 году они планируют провести рестайлинг моделей Enyaq и Enyaq Coupe. Компания собирается улучшить их дизайн, технические характеристики и добавить новые функции, чтобы они соответствовали требованиям рынка.

В целом, Skoda продолжает активно развиваться в сфере электромобилей. Их стратегия включает выпуск разнообразных моделей, в том числе и доступных по цене.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
16.03.2024
Фото:Unsplash
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