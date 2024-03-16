Skoda представит новый компактный кроссовер этой весной
Этот автомобиль был анонсирован в прошлом году. По предварительным данным, габариты Elroq будут близки к модели Skoda Karoq, с ожидаемой длиной около 4,5 метра. Однако главное преимущество новинки заключается в использовании электрической трансмиссии, что позволит предложить более просторный салон при сопоставимых размерах.
Интересно отметить, что Skoda также планирует представить другую новинку – паркетник длиной менее 4 метров. Это означает, что компания стремится предложить разнообразные модели, чтобы удовлетворить потребности различных клиентов.
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Skoda также поделилась своими планами на ближайшие годы. К 2025 году они планируют провести рестайлинг моделей Enyaq и Enyaq Coupe. Компания собирается улучшить их дизайн, технические характеристики и добавить новые функции, чтобы они соответствовали требованиям рынка.
В целом, Skoda продолжает активно развиваться в сфере электромобилей. Их стратегия включает выпуск разнообразных моделей, в том числе и доступных по цене.
Источник: Российская газета
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