Skoda представит новый компактный кроссовер этой весной

Презентация компактного кроссовера Skoda Elroq состоится 15 марта 2024 года

Этот автомобиль был анонсирован в прошлом году. По предварительным данным, габариты Elroq будут близки к модели Skoda Karoq, с ожидаемой длиной около 4,5 метра. Однако главное преимущество новинки заключается в использовании электрической трансмиссии, что позволит предложить более просторный салон при сопоставимых размерах.

Интересно отметить, что Skoda также планирует представить другую новинку – паркетник длиной менее 4 метров. Это означает, что компания стремится предложить разнообразные модели, чтобы удовлетворить потребности различных клиентов.

Skoda также поделилась своими планами на ближайшие годы. К 2025 году они планируют провести рестайлинг моделей Enyaq и Enyaq Coupe. Компания собирается улучшить их дизайн, технические характеристики и добавить новые функции, чтобы они соответствовали требованиям рынка.

В целом, Skoda продолжает активно развиваться в сфере электромобилей. Их стратегия включает выпуск разнообразных моделей, в том числе и доступных по цене.

Источник: Российская газета