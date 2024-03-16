Ведущие компании объединились для выпуска революционных батарей для электрокаров
Совместное предприятие будет создано на базе платформенной компании, сформированной BAIC Investment и Beijing Hainachuan. Уставный капитал платформенной компании составляет 54 миллиона долларов.
Совместное предприятие Beijing Era New Energy Technology будет иметь уставный капитал в размере 138 миллионов долларов, из которых 39% составят инвестиции платформенной компании, 51% – инвестиции CATL и 5% – инвестиции Xiaomi Auto.
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Beijing Era New Energy Technology планирует построить завод по производству умных аккумуляторных элементов в Пекине. На новом предприятии будут выпускаться инновационные аккумуляторные системы, предназначенные для электромобилей.
Создание совместного предприятия позволит BAIC обеспечить стабильные поставки аккумуляторов для своих электромобилей. Кроме того, это сотрудничество будет способствовать интеграции цепочки поставок аккумуляторов и ускорению развития отрасли электромобилей в Китае.
В частности, BAIC планирует использовать аккумуляторы, произведенные Beijing Era New Energy Technology, в своем полностью электрическом седане, разработанном совместно с Huawei. Автопроизводитель планирует продать 120 000 единиц этого электромобиля в течение года.
Источник: CarNewsChina
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