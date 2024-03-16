Россиянам объяснили остановку прямых рейсов в Египет

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АТОР объяснила приостановку части прямых рейсов в Египет техническими причинами

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о временной приостановке ряда прямых рейсов в Египет, выполняемых для туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel. По техническим причинам рейсы будут заменены на перелёты с посадкой в Анталье.

Флаг Египта
Флаг Египта

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, необходимость остановки в Турции обусловлена техническими сложностями со стороны египетских властей. Авиакомпания Air Cairo временно приостановит выполнение прямых рейсов, а вместо неё перевозку туристов возьмёт на себя турецкая Southwind Airlines.

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова уточнила, что речь идёт о рейсах с промежуточной посадкой, а не о стыковочных рейсах. Самолёт будет находиться в аэропорту Антальи около часа, без высадки пассажиров и разгрузки багажа.

Туроператоры сообщают, что все агентства были заблаговременно уведомлены об изменениях по электронной почте. Если туристы предоставили корректные адреса электронной почты, то они также получили уведомления.

Представитель PEGAS Touristik отметил, что авиакомпания, выполняющая рейс из Египта, не будет нести ответственности за увеличение времени полёта из-за дополнительной остановки в Анталье.

Источник: Ассоциация туроператоров

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
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Фото:Unsplash
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