Skoda анонсировала свой самый дешевый электрокроссовер

Skoda официально представила концепт самого доступного электрокроссовера Epiq

Электрический кроссовер Epiq, на данный момент находящийся на стадии прототипа, обещает стать одним из самых доступных электромобилей в линейке чешского производителя. Запуск серийного производства запланирован на 2025 год.

Skoda Epiq

Одной из ключевых особенностей Skoda Epiq является его компактный размер, который приближается по длине к модели Fabia – всего 4,1 метра. Несмотря на скромные габариты, кроссовер обещает вместительный багажник объемом 490 литров и запас хода на одной зарядке не менее 400 километров.

Дизайн нового электрокара выполнен в стиле Modern Solid, который сочетает в себе современность и надежность. Этот стиль также присущ флагманским моделям Superb четвертого поколения и Kodiaq. Особенностью внешности Epiq стала лицевая панель-заглушка Tech-Deck Face, в которую интегрированы радар с камерой, T-образные светодиодные ходовые огни и фары, выполненные по матричной технологии.

Skoda Epiq

В салоне автомобиля прослеживается минималистичный дизайн, а отделка выполнена из прочных и практичных материалов, включая те, которые прошли вторичную переработку. Среди основных элементов интерьера можно выделить двухспицевый руль, компактную цифровую панель приборов и крупный сенсорный дисплей медиасистемы с физическими кнопками и зоной для беспроводной зарядки смартфона.

Планируется, что серийный Skoda Epiq появится на рынке в 2025 году и его производство будет организовано на заводе Volkswagen Group в испанской Памплоне.

Ожидаемая стартовая цена составит около 25 тысяч евро или 2,5 миллиона рублей по текущему обменному курсу.

Источник: Skoda