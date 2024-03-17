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Россияне назвали лучшие города для весенних путешествий

По данным OneTwoTrip, лучшим городом для весенних путешествий стал Сочи

По результатам исследования компании OneTwoTrip среди более тысячи респондентов стали известны самые популярные города для весенних поездок.

Бесспорным лидером среди российских городов для весенних путешествий стал Сочи. Захватывающая дух теплая погода, ласковое море и живописные пейзажи, которые оживают после зимней спячки, привлекают 28% туристов. Это идеальное место для отдыха на природе, прогулок по набережной и наслаждения потрясающими видами.

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На втором месте расположился Санкт-Петербург. Весной этот город очаровывает отсутствием толп туристов, что позволяет в полной мере оценить его архитектурные шедевры, посетить музеи и совершить увлекательные экскурсии. 14% респондентов выбрали Северную столицу для культурно-исторического путешествия.

Замкнул тройку лидеров Калининград. Его выбирают за благоприятную погоду, прекрасную природу и относительно небольшое количество гостей весной. 11% опрошенных отправятся именно сюда для спокойного отдыха и неспешного знакомства с городом и его окрестностями.

Не менее востребованными оказались Москва (6%) и Кисловодск (4%).

Среди иностранных направлений безоговорочным фаворитом стал Стамбул. Его назвали 16% респондентов. Весной в городе устанавливается комфортная теплая погода, а толпы туристов еще не так многочисленны.

Рим выбрали 10% опрошенных. Город, в котором слились античность и современность, предлагая туристам богатый выбор экскурсий и культурных мероприятий. Прага (8%) и Париж (6%) замыкают список выбранных городов туристами.

Источник: РИА Новости

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Фото:Unsplash
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Фото:Unsplash
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