Появились подробности о новом компактном электрическом кроссовере Volkswagen

Представлен новый купе-кроссовер Volkswagen ID. Unyx на платформе Cupra Tavascan

Volkswagen ID. Unyx будет производиться на заводе Volkswagen Anhui совместным предприятием Volkswagen и Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC). Это сотрудничество началось в 2017 году, и в 2020 году Volkswagen увеличил свою долю в компании до 75%. Теперь Volkswagen готовится к выпуску своей новой модели на этом заводе.

Volkswagen ID. Unyx

Одним из ключевых преимуществ Volkswagen ID. Unyx является его электрическая силовая установка. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями, общая мощность которых составляет 250 кВт (335 л. с.). Батарея NMC от CATL обеспечивает достаточную емкость для длительных поездок. Это позволяет автомобилю разгоняться быстро и обеспечивает надежность и эффективность его работы.

ID. Unyx будет доступен в двух вариантах привода. Первый вариант – полный привод с задним двигателем мощностью 170 кВт и передним двигателем мощностью 80 кВт, общей суммарной мощностью 250 кВт. Второй вариант – задний привод с одним двигателем мощностью 170 кВт.

Этот четырехдверный пятиместный автомобиль на платформе MEB имеет габариты 4663 x 1860 x 1610 мм и колесную базу длиной 2766 мм. Вес автомобиля составляет 2266 кг для полноприводной версии и 2166 кг для заднеприводной версии. Большие 21-дюймовые колеса придают ему спортивный вид.

Ожидается, что продажи Volkswagen ID. Unyx начнутся в этом году, а первый показ автомобиля состоится на Пекинском автосалоне в апреле. Эта модель будет предназначена для внутреннего китайского рынка.

Источник: CarNewsChina