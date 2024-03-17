Подробности ошеломительного успеха электрического Porsche Macan

Количество предзаказов на электрический Macan превысило ожидания производителя

На волне перехода автоиндустрии на электротягу компания Porsche сделала важный шаг, представив электрическую версию своего бестселлера Macan. И, как оказалось, это решение нашло большой отклик у покупателей.

Porsche Macan EV

Согласно заявлениям босса Porsche Оливера Блюма, количество предзаказов на новый Macan EV значительно превысило ожидания компании несмотря на то, что в ряде крупнейших рынков, включая Китай, Тайвань и Японию, прием заказов еще не начался.

Всего за четыре недели после премьеры электрического Porsche Macan EV, состоявшейся в конце января, немецкий автопроизводитель получил более 10 000 предзаказов.

Более того, покупатели оформляли заказы, даже не имея возможности прикоснуться к автомобилю или провести тест-драйв.

Переход Porsche Macan на электротягу стал важным событием для автопроизводителя. Кроссовер долгое время оставался бестселлером марки и уступил первое место Porsche Cayenne только по итогам 2023 года. На некоторых рынках бензиновый Macan продолжит продаваться, однако в Европе модель будет снята с производства раньше срока.

Стоимость электромобиля по сравнению с его бензиновым предшественником почти на 20 000 долларов выше.

К концу десятилетия Porsche также переведет на электротягу спортивные автомобили семейства 718 и кроссовер Cayenne, а также выпустит в продажу новый трехрядный электрокроссовер.

Источник: InsideEVs