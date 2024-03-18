Новая решетка радиатора Hyundai – «Интегрированный передний модуль»

Hyundai придумал активную решетку радиатора

Решетки радиатора, важный элемент дизайна автомобилей, постепенно становятся анахронизмом из-за появления электромобилей, которым такие решетки не нужны. Но Hyundai Mobis нашел им применение и в «электричках» – компания разработала «Интегрированный передний модуль», который улучшает аэродинамику и придает электромобилям привычный внешний вид.

В компании Hyundai Mobis отметили, что «электромобили обычно имеют обтекаемый дизайн ради снижения сопротивления воздуха за счет отказа от решетки радиатора, из-за чего дизайн электромобилей несколько однообразен».

Эта решетка (модуль) имеет активные затворы, которые могут открываться и закрываться. Поэтому модуль, когда нужно, улучшает аэродинамику, а также теплообмен аккумулятора.

Благодаря этой системе запас хода электромобиля может быть увеличен примерно на 20 км. В Hyundai Mobis добавили, что технология особенно полезна для кроссоверов и внедорожников, имеющих высокое сопротивление встречному потоку воздуха.