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Новая решетка радиатора Hyundai – «Интегрированный передний модуль»
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Новая решетка радиатора Hyundai – «Интегрированный передний модуль»
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Новая решетка радиатора Hyundai – «Интегрированный передний модуль»

Hyundai придумал активную решетку радиатора

Решетки радиатора, важный элемент дизайна автомобилей, постепенно становятся анахронизмом из-за появления электромобилей, которым такие решетки не нужны. Но Hyundai Mobis нашел им применение и в «электричках» – компания разработала «Интегрированный передний модуль», который улучшает аэродинамику и придает электромобилям привычный внешний вид.

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В компании Hyundai Mobis отметили, что «электромобили обычно имеют обтекаемый дизайн ради снижения сопротивления воздуха за счет отказа от решетки радиатора, из-за чего дизайн электромобилей несколько однообразен».

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Эта решетка (модуль) имеет активные затворы, которые могут открываться и закрываться. Поэтому модуль, когда нужно, улучшает аэродинамику, а также теплообмен аккумулятора.

Благодаря этой системе запас хода электромобиля может быть увеличен примерно на 20 км. В Hyundai Mobis добавили, что технология особенно полезна для кроссоверов и внедорожников, имеющих высокое сопротивление встречному потоку воздуха.

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Кирилл Панов
Фото:Hyundai
18.03.2024
Фото:Hyundai
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