Бестселлер среди электрокаров в РФ: Zeekr официально вышел на рынок Белоруссии
Первая партия китайских электрокаров Zeekr, поставленная по официальным каналам, уже поступила в Белоруссию. Машины будут продавать в минском дилерском центре, который откроется 21 марта.
В первой партии в Минск привезли электрические Zeekr 001. Они будут доступны в трех комплектациях: Standard, Premium и Flagship. Стоимость стартует от 166 500 белорусских рублей (4,63 млн рублей российских). Zeekr X в исполнениях Premium и Flagship предложат по цене от 123 500 белорусских рублей (3,44 млн российских). Zeekr 009 WE с полным приводом стоит от 256 500 белорусских рублей (7,14 млн российских рублей).
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Все три модели оборудованы зарядным портом европейского стандарта CCS2, шильдики напечатаны на латинице. От китайских версий тех же 001, 009 и X модели белорусской поставки отличаются материалами отделки, а еще у них самостоятельно не открывают двери, лишь активируют их ручки. Также пока не работают доступ по NFC и функция распознавания лиц Face ID.
В февраля текущего года сообщалось, что в Россию модели Zeekr поставлять перестали – на фоне прекращения массовых поставок, ввозить электрокары премиальных брендов могут лишь физлица для частного пользования.
Zeekr 001 стал самым продаваемым в РФ электрокаром по итогам 2023 года, сообщало ранее агентство «Автостат». Автомобили этого бренда выбирал каждый третий покупатель нового электромобиля в стране, хотя компания официально в РФ не представлена.
Ранее «За рулем» сообщал, что Zeekr похвастался высокими продажами обновленного электрокара 001.
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Источник: «Китайские автомобили»