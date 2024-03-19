Бестселлер среди электрокаров в РФ: Zeekr официально вышел на рынок Белоруссии

Русифицированные электромобили Zeekr ввезли в Белоруссию по официальным каналам

Первая партия китайских электрокаров Zeekr, поставленная по официальным каналам, уже поступила в Белоруссию. Машины будут продавать в минском дилерском центре, который откроется 21 марта.

В первой партии в Минск привезли электрические Zeekr 001. Они будут доступны в трех комплектациях: Standard, Premium и Flagship. Стоимость стартует от 166 500 белорусских рублей (4,63 млн рублей российских). Zeekr X в исполнениях Premium и Flagship предложат по цене от 123 500 белорусских рублей (3,44 млн российских). Zeekr 009 WE с полным приводом стоит от 256 500 белорусских рублей (7,14 млн российских рублей).

Zeekr 001

Все три модели оборудованы зарядным портом европейского стандарта CCS2, шильдики напечатаны на латинице. От китайских версий тех же 001, 009 и X модели белорусской поставки отличаются материалами отделки, а еще у них самостоятельно не открывают двери, лишь активируют их ручки. Также пока не работают доступ по NFC и функция распознавания лиц Face ID.

В февраля текущего года сообщалось, что в Россию модели Zeekr поставлять перестали – на фоне прекращения массовых поставок, ввозить электрокары премиальных брендов могут лишь физлица для частного пользования.

Zeekr 001 стал самым продаваемым в РФ электрокаром по итогам 2023 года, сообщало ранее агентство «Автостат». Автомобили этого бренда выбирал каждый третий покупатель нового электромобиля в стране, хотя компания официально в РФ не представлена.

Ранее «За рулем» сообщал, что Zeekr похвастался высокими продажами обновленного электрокара 001.

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Источник: «Китайские автомобили»