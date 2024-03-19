Технологический скачок: состоялась презентация кроссовера с запасом хода почти 500 км

Audi показала мощный кроссовер Q6 E-Tron 2025 года с искусственным интеллектом

Немецкий производитель Audi презентовал новый электрический кроссовер Audi Q6 E-Tron 2025 модельного года — это первая модель с 800-вольтовой архитектурой.

Audi Q6 E-Tron создан на платформе Premium Platform Electric, до этого она стала основой Porsche Macan EV, представленного ранее. По словам генерального директора Audi Гернота Дольнера, созданный на новой платформе PPE автомобиль олицетворяет технологический скачок в сфере электромобильности премиум-класса.

Audi Q6 E-Tron

«PPE показывает, как мы объединяем опыт внутри Volkswagen Group и, таким образом, делаем электромобильность масштабируемой. Мы можем выпускать крупносерийные модели с высокими техническими стандартами в различных сегментах и, таким образом, еще больше электрифицировать наше портфолио», — заявил топменеджер Audi.

Для североамериканского рынка Audi Q6 E-Tron будут оснащать электрической силовой установкой мощностью 422 л.с. Версия для Европы меньше на 40 «лошадей», а мощность более спортивного SQ6 достигает 483 л.с. Для разгона до первой сотни автомобилю понадобится примерно 5 секунд, у SQ6 на это уйдет всего 4,2 секунды. Запаса хода Audi Q6 E-Tron хватит на 484 км, сколько проедет на одном заряде SQ6 пока неизвестно. Благодаря 800-вольтовой архитектуре на зарядку кроссовера от 10 до 80% понадобится всего 21 минуту при помощи зарядной станции с постоянным током.

Audi Q6 E-Tron

Audi Q6 E-Tron 2025 оснастили помощником на основе искусственного интеллекта, чтобы облегчить водителю управление различными системами автомобиля. Отмечается, что у ИИ есть даже собственный аватар, он отображается на центральном дисплее диагональю 14,5 дюймов или на дополнительном проекционном дисплее дополненной реальности. Кроме них в салоне есть 11,9-дюймовая цифровая приборная панель и 10,9-дюймовый экран для пассажира.

Для заказа Audi Q6 e-tron quattro и SQ6 e-tron будут доступны уже в марте 2024 года по цене 74,7 тыс. евро (примерно 7,5 млн рублей) и 93,8 тыс. евро (порядка 9,4 млн рублей) соответственно. Клиенты начнут получать свои автомобили уже в третьем квартале текущего года.

Audi Q6 E-Tron

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Источник: avtonovostidnya.ru