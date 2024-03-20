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Максим Ликсутов: Москва – город №1 в России и Европе по развитию городского электротранспорта

В Москве уже более 1500 электробусов, которые выходят на линию 120 маршрутов

Более 1500 столичных электробусов обслуживают в 9 парках, а общая протяженность экологичных маршрутов — более 1700 км, за 2023 год она выросла более чем на треть.

С 2018 года в Москве модернизировали 6 действующих автобусных парков для обслуживания новой техники; открыли 3 современных Дома для электробусов: «Красная Пахра», «Митино», «Салтыковка», установили более 340 зарядных станций для электробусов, в этом году появится еще около 200.


Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Москва — город №1 в России и Европе по развитию городского электротранспорта. В прошлом году к нам пришли более 350 российских электробусов и свыше 800 ожидаются в этом году. Обновление подвижного состава, замена автобусов на инновационные машины делают поездки москвичей еще комфортнее, а негативное влияние на окружающую среду становится все меньше. Продолжаем улучшать транспортное обслуживание жителей столицы, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Дептранс Москвы

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«За рулем»
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 4
20.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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