Ничего не слышали про биоасфальт? Такой скоро будет

Фонд Volkswagen выделил деньги на создание биоасфальта – без битума

Новый исследовательский проект, который создан при поддержке Фонда Volkswagen, разрабатывает дорожное покрытие, не требующее использования битума.

Битум – вязкий нефтяной продукт без запаха, который широко используется дорожными и строительными компаниями. Сейчас битумы производят на предприятиях из продуктов нефтепереработки (мазута и гудрона) путем их окисления кислородом. Однако пары битума канцерогенны и опасны для здоровья, так как они могут вызывать повреждения глаз, кожи и дыхательной системы. Пары битума активнее испаряются при повышенных температурах окружающей среды.

Тем не менее, отказаться от битума сложно, смолоподобный продукт служит связующим веществом для сыпучих компонентов и в настоящее время незаменим при создании дорожного покрытия из асфальта (смесь щебня, песка, минерального порошка и битума). Задача битума – обеспечивать прочность, пластичность и влагостойкость покрытия.

В рамках исследовательского проекта Венского технологического университета «Технологическая концепция биоасфальта» предстоит разработать биоасфальт, в котором отпадает необходимость использовать битум. Вместо этого будут применять биологические связующие. Тема химико-механического анализа битумоподобных веществ уже исследуется в Венском техническом университете в лаборатории Кристиана Допплера.

По завершении проекта новый разработанный тип биоасфальта будут выпускать на асфальтосмесительном заводе и тестировать на двух испытательных участках.

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Источник, фото: SpringerProfessional