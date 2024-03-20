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Новая Tesla получит ракетные технологии от SpaceX

Илон Маск: Tesla Roadster будет «чем-то, чего раньше никогда не существовало»

Интервью Дона Лемона с генеральным директором Tesla Илоном Маском привлекло много внимания из-за возникшего в конце конфликта из-за лояльности миллиардера к России, Путину и Дональду Трампу.

Но прежде чем между мужчинами разгорелся спор, Маск поделился некоторой информацией о Tesla Roadster, сказав, что это будет модель, относящаяся к категории автомобилей, которой раньше никогда не существовало.

Tesla Roadster перед отправкой в космос в феврале 2018 года
Tesla Roadster перед отправкой в космос в феврале 2018 года

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Бизнесмен сказал, что сочетание в конструкции родстера технологий Tesla и SpaceX создаст нечто, что «даже не совсем автомобиль».

На вопрос, смогут ли сделать то же самое другие автопроизводители, Маск ответил:

«Я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь сделает что-то подобное тому родстеру, который собираемся сделать мы».

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52-летний глава Tesla ничего не рассказал о технологиях, на которые он намекал, отмахнувшись от расспросов фразой «нечто, чего раньше никогда не существовало», оставив и журналиста, и нас с вами в неведении, как обычно.

В прошлом Маск что-то говорил о «пакетах опций SpaceX», который включает «около 10 небольших ракетных двигателей, расположенных по периметру автомобиля». Это не только позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч менее чем за секунду, но и преодолевать на большой скорости очень крутые повороты, а также быстро тормозить.

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Кирилл Панов
Фото:SpaceX
20.03.2024
Фото:SpaceX
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