Новая Tesla получит ракетные технологии от SpaceX
Интервью Дона Лемона с генеральным директором Tesla Илоном Маском привлекло много внимания из-за возникшего в конце конфликта из-за лояльности миллиардера к России, Путину и Дональду Трампу.
Но прежде чем между мужчинами разгорелся спор, Маск поделился некоторой информацией о Tesla Roadster, сказав, что это будет модель, относящаяся к категории автомобилей, которой раньше никогда не существовало.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Бизнесмен сказал, что сочетание в конструкции родстера технологий Tesla и SpaceX создаст нечто, что «даже не совсем автомобиль».
На вопрос, смогут ли сделать то же самое другие автопроизводители, Маск ответил:
«Я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь сделает что-то подобное тому родстеру, который собираемся сделать мы».
52-летний глава Tesla ничего не рассказал о технологиях, на которые он намекал, отмахнувшись от расспросов фразой «нечто, чего раньше никогда не существовало», оставив и журналиста, и нас с вами в неведении, как обычно.
В прошлом Маск что-то говорил о «пакетах опций SpaceX», который включает «около 10 небольших ракетных двигателей, расположенных по периметру автомобиля». Это не только позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч менее чем за секунду, но и преодолевать на большой скорости очень крутые повороты, а также быстро тормозить.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм