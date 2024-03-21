Новый автомобиль Сова российской сборки – есть первый экземпляр!

В Елабуге собрали первый электромобиль Sova 25 грузоподъемностью 1 тонна

На заводе «Сова Моторс» в Елабуге собрали первый электромобиль Sova 25. Напомним, под этим именем в России будут производиться и продаваться электрические грузовые фургоны Wuling EV50 полной массой 2,5 тонны и грузоподъемностью 1 тонна.

Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»

Первый собранный автомобиль ознаменовал собой тестовый прогон сборочной линии, машины из начальной партии будут задействованы для сертификационных испытаний. А товарные экземпляры Sova 25 начнут собирать в мае.

Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»

Машины планируют продавать в составе «транспортных решений»: корпоративные клиенты будут получить сами автомобили, сервисные контракты и зарядные устройства на 40 и 80 кВт в местах базирования и на маршрутах.

Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»

Паспортный пробег на одном заряде составляет 300 км, но в российских условиях эксплуатации может быть вдвое меньше. По первым отзывам, машина сделана по простым технологиям, но имеет отопитель и кондиционер, неплохо разгоняется и рулится, имеет вместительный и удобный грузовой отсек. Заявленная цена – 3,5 млн рублей.

Источник: Автопоток, Русский автомобиль