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Новый автомобиль Сова российской сборки – есть первый экземпляр!

В Елабуге собрали первый электромобиль Sova 25 грузоподъемностью 1 тонна

На заводе «Сова Моторс» в Елабуге собрали первый электромобиль Sova 25. Напомним, под этим именем в России будут производиться и продаваться электрические грузовые фургоны Wuling EV50 полной массой 2,5 тонны и грузоподъемностью 1 тонна.

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Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»
Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»

Первый собранный автомобиль ознаменовал собой тестовый прогон сборочной линии, машины из начальной партии будут задействованы для сертификационных испытаний. А товарные экземпляры Sova 25 начнут собирать в мае.

Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»
Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»

Машины планируют продавать в составе «транспортных решений»: корпоративные клиенты будут получить сами автомобили, сервисные контракты и зарядные устройства на 40 и 80 кВт в местах базирования и на маршрутах.

Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»
Sova 25, сборка на заводе «Сова Моторс»

Паспортный пробег на одном заряде составляет 300 км, но в российских условиях эксплуатации может быть вдвое меньше. По первым отзывам, машина сделана по простым технологиям, но имеет отопитель и кондиционер, неплохо разгоняется и рулится, имеет вместительный и удобный грузовой отсек. Заявленная цена – 3,5 млн рублей.

Источник: Автопоток, Русский автомобиль

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
21.03.2024
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