Новый автомобиль Сова российской сборки – есть первый экземпляр!
На заводе «Сова Моторс» в Елабуге собрали первый электромобиль Sova 25. Напомним, под этим именем в России будут производиться и продаваться электрические грузовые фургоны Wuling EV50 полной массой 2,5 тонны и грузоподъемностью 1 тонна.
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Первый собранный автомобиль ознаменовал собой тестовый прогон сборочной линии, машины из начальной партии будут задействованы для сертификационных испытаний. А товарные экземпляры Sova 25 начнут собирать в мае.
Машины планируют продавать в составе «транспортных решений»: корпоративные клиенты будут получить сами автомобили, сервисные контракты и зарядные устройства на 40 и 80 кВт в местах базирования и на маршрутах.
Паспортный пробег на одном заряде составляет 300 км, но в российских условиях эксплуатации может быть вдвое меньше. По первым отзывам, машина сделана по простым технологиям, но имеет отопитель и кондиционер, неплохо разгоняется и рулится, имеет вместительный и удобный грузовой отсек. Заявленная цена – 3,5 млн рублей.
Источник: Автопоток, Русский автомобиль
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