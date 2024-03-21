Только для юрлиц: Совмин Белоруссии не стал повышать утильсбор для физических лиц

Правительство Белоруссии в два раза повысило утильсбор на автомобили для юрлиц

Правительство Белоруссии в два раза увеличит утилизационный сбор на ввозимые в страну автомобили для юридических лиц. Соответствующее постановление белорусского руководства за № 185 от 18 марта 2024 года обнародовано на Национальном правовом портале.

В документе, в частности, говорится, что размер утильсбора для физических лиц не изменится. Например, за автомобиль возрастом до трех лет нужно будет заплатить 544,5 руб. Если машина «возрастная», за нее придется уплатить больше — 816,7 рубля.

Что касается ввоза другого транспорта, то для юридических лиц ставки выросли почти в два раза. В частности, для машин до трех лет с объемом двигателя не более 1000 куб. см сумма, согласно новому тарифу, составит 3145,69 рубля, до настоящего нововведения она была равна 1652,2 руб. Если автомобиль старше трех лет, сумма утильсбора составит 8026,93 рубля (раньше было 5771,7 руб.). Со всеми тарифами утилизационного сбора на остальные транспортные средства можно ознакомиться на Национальном правовом портале.

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Источник: belarus.kp.ru