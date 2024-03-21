Австралийский гонщик Риккардо будет управлять уникальным электромобилем Ford

Риккардо будет пилотировать 1400-сильный Ford SuperVan на Гран-при Австралии

Пилоты программы Red Bull во время проведения Гран-при Австралии в Мельбурне проведут показательные заезды на необычных по меркам Формулы-1 автомобилях Ford.

Гонщик из Новой Зеландии, резервист команды Red Bull Лиам Лоусон будет управлять спорткаром Ford Mustang Gen3 местной гоночной серии Supercars. А пилот Visa Cash App RB австралиец Даниэль Риккардо сядет за руль Ford SuperVan 4.2.

Ford SuperVan

У победителя Гран-при будет уникальный шанс пилотировать электромобиль, созданный американской маркой для гонки на Пайкс-Пик в 2022 году. Этот фургон с тремя электромоторами, совокупной мощностью 1400 л.с., в 2022 году участвовал в заездах на трассе «Маунт-Панорама» в рамках гоночного уик-энда марафона «12 часов Батерста». Тогда и был установлен рекорд круга для австралийского автодрома.

У Даниэля Риккардо уже был опыт работы с Ford в Австралии, в прошлом году гонщик Формулы-1 стал лицом презентации электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E в рамках его дебюта на австралийском рынке. Напомним, Риккардо – дважды бронзовый призер чемпионата Формулы-1 (2014 и 2016 годы) и чемпион Британской Формулы-3 2009 года.

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Источник: autosport.com.ru