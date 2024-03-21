Названы самые популярные у россиян туристические направления в 2023 году

В РСТ прогнозируют рост цен на отдых в РФ в среднем на 15% в 2024 году

Несмотря на спрос на отдых в России в 2024 году, его темпы могут замедлиться, особенно в регионах со слабо развитой инфраструктурой. При этом цены могут вырасти в среднем на 15% на фоне инфляции и роста зарплат персонала отелей. Об этом рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в рамках сессии «Внутренний туризм: тренды и прогнозы 2024» в ходе VI Конгресса турагентств, организованного Российским союзом туриндустрии (РСТ).

Он отметил, что продажи туров по РФ на текущее лето начались раньше, чем обычно, – сразу после зимних каникул. И уже к 20-м числам января объемы по популярным направлениям, например, в Крым, выросли на 200%, а по Анапе – на 82%.

«Пик пришелся на начало февраля, а в 2019 году на пик продаж мы вышли только 15 мая. Наши менеджеры уже в середине января стали задерживаться на работе допоздна, пришлось нанимать дополнительных сотрудников. Понятно, что по итогам года таких цифр мы не увидим. Скорее всего, Крым покажет 35% прироста, Анапа 14%, то есть внутренний туризм продолжит осторожный медленный рост», — объяснил топ-менеджер.

Согласно предварительной оценке Минэкономразвити,я внутренний туризм в 2023 году вырос на 12-15%, порядка 80 млн человек отправились путешествовать по родной стране. Но реальный турпоток посчитать достаточно сложно, подчеркнул Ромашкин.

«Думаю, внутренний туризм растет по естественным причинам, одна из них – популярность отдыха в России и мода на отдельные регионы. Также влияют изменения в транспортной логистике туристов: на первое место вышел автомобиль, что невозможно было представить еще 5-10 лет назад», — отметил эксперт отрасли.

Лидерами 2024 года стали Крым, курорты Краснодарского края, Москва и Дагестан – восходящая туристическая звезда, отметил генеральный директор туроператора. По словам Ромашкина, номерная емкость в ряде регионов в 2023 году достигла предела. Поэтому одной из ключевых задач государства в сфере внутреннего туризма является строительство новых объектов, включая стационарные и модульные отели.

Что касается цен на отдых в России, то в 2024 году они вырастут в среднем на 15%. В качестве причины Ромашкин назвал инфляцию, из-за которой подорожали все сферы туриндустрии. В Росстате подсчитали, что перелеты экономкласса в прошлом году подорожали на 22%, растут цены и на железнодорожные билеты, хотя не так быстро. Кроме того, растут затраты на персонал в отелях, например, еще в 2019 году горничные в пятизвездочных отелях Анапы получали 30-35 тысяч рублей с проживанием и питанием. А сейчас их услуги в среднем стоят 75-80 тысяч, констатирует Ромашкин.

В целом удовлетворенность туристов отдыхом в РФ растет, их устраивает качество сервиса, но есть недовольство относительно высоких цен.

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Источник: пресс-служба РСТ