Автомобиль-«печенье» вступил в союз с популярной видеоигрой

Микрокары Wuling Mini EV и китайская игра Eggy Party решили объединиться

Wuling Mini EV занимает нишу «народного электрокара» на китайском рынке NEV, привлекая молодежь своими инновационными характеристиками, забавным внешним видом и низкой ценой. Недаром его сравнивают с печеньем Macaron (так и было задумано), тем более что и цвета для этой машинки подобраны соответствующие.

Wuling Mini EV третьего поколения был выпущен в ноябре 2023 года, а новая версия Eggy Party появилась 23 марта. По состоянию на февраль 2024 года автомобилей семейства Wuling Mini EV было продано более 1,2 млн штук, они стали лидерами на рынке микроэлектромобилей.

Wuling Mini EV и Eggy Party

Eggy Party – оригинальная игра в Китае, которая сочетает развлекательные и социальные аспекты игр для вечеринок, она пользуется популярностью у 500 млн пользователей, в основном в материковом Китае.

Обладая общими генами веселья и инноваций, сотрудничество Wuling и Eggy Party, вероятно, привлечет небывалое внимание молодежи.

Wuling Mini EV и Eggy Party, продающиеся миллионным тиражом и с 500 миллионами игроков, планируют использовать популярность друг друга в онлайне и офлайне.

В рамках этого сотрудничества будут представлены совместная автомобильная наклейка и совместный автомобиль, который, впрочем, почти не отличается от стандартного.

Wuling Mini EV

Он сохранил симпатичную округлую форму и доступен в пяти цветовых вариантах. В салоне четырехместная компоновка, 8-дюймовый сенсорный экран, овальное рулевое колесо и 2 подушки безопасности.

Микрокар оснащен двигателем мощностью 30 кВт (41 л.с.) и аккумулятором емкостью 17,3 кВт.ч, обеспечивающим запас хода на одном заряде в 215 км. Автомобиль поддерживает как быстрый, так и медленный способы зарядки.

По цене он остается лидером продаж в Китае и стоит 46 800 юаней (около 600 тыс. рублей).

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Источник: carnewschina