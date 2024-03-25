Никаких неожиданностей: водители оценили состояние дорог весной

Почти половина водителей считает, что дороги находятся в крайне плохом состоянии

Ситуация с дорогами в России остается стабильной. Об этом говорят результаты недавнего опроса, проведенного «За рулем» в Viber. Мы попросили наших подписчиков оценить состояние дорог этой весной по пятибалльной шкале, и вот какие ответы получили.

Около 3% автомобилистов из более чем 3,5 тыс. респондентов остались полностью довольны дорогами в населенных пунктах, где они живут. Еще примерно 6% оценивают состояние дорожного покрытия на твердую четверку.

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Более крупная группа в 14% – это те, кто не готовы поставить весенним российским дорогам больше двух баллов. При этом еще 31% нашей аудитории – это те водители, что оказались более оптимистичными, оценив нынешний асфальт «на троечку».

Состояние дорог весной 2024 года, мнение водителей

Однако самая большая часть ответивших – 46% – придерживаются другого мнения. Почти половина аудитории «За рулем» выставила современным российским дорогам самый низкий балл – единицу.