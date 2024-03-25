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Никаких неожиданностей: водители оценили состояние дорог весной

Почти половина водителей считает, что дороги находятся в крайне плохом состоянии

Ситуация с дорогами в России остается стабильной. Об этом говорят результаты недавнего опроса, проведенного «За рулем» в Viber. Мы попросили наших подписчиков оценить состояние дорог этой весной по пятибалльной шкале, и вот какие ответы получили.

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Около 3% автомобилистов из более чем 3,5 тыс. респондентов остались полностью довольны дорогами в населенных пунктах, где они живут. Еще примерно 6% оценивают состояние дорожного покрытия на твердую четверку.

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Более крупная группа в 14% – это те, кто не готовы поставить весенним российским дорогам больше двух баллов. При этом еще 31% нашей аудитории – это те водители, что оказались более оптимистичными, оценив нынешний асфальт «на троечку».

Состояние дорог весной 2024 года, мнение водителей
Состояние дорог весной 2024 года, мнение водителей

Однако самая большая часть ответивших – 46% – придерживаются другого мнения. Почти половина аудитории «За рулем» выставила современным российским дорогам самый низкий балл – единицу.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, «За рулем»
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Фото:Unsplash, «За рулем»
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