Биокомпозит, силикон и конопля: создан байк на основе экоматериалов

LiveWire презентовал новый байк из необычных материалов

Компания LiveWire открыла новую веху в развитии мотоциклетной индустрии созданием мотоцикла S2 Mulholland. Электромотоцикл дочерней компании Harley-Davidson олицетворяет собой новации и движение вперед. Позиционируемый как спортивный круизер, он воплощает «смену дизайна» и смещение акцентов от топливного бака, но при этом остается верен традициям.

Дизайн Mulholland отличается экологически чистыми материалами, в частности, передние и задние крылья изготовлены из биокомпозита CAP Hemp. Есть непокрашенный вариант Lunar White с материалами из конопли и минимальным использованием пластиков и красок. Можно в качестве альтернативы выбрать цвет Liquid Black.

LiveWire S2 Mulholland

Кроме того, сиденье выполнено из «нефтяного силикона, который можно переработать, вместо кожи или винила». Из переработанных рыболовных сетей получили нейлон и использовали его при производстве радиаторных жалюзи и кабельных корзин.

Mulholland построен на платформе S2, оснащен силовой установкой с аккумуляторной батареей на 10,5 кВт*ч. Последняя питает электродвигатель мощностью 84 л.с. и крутящим моментом 263 Нм. Благодаря этому 196-килограммовый мотоцикл за 3,5 секунды ускоряется до 100 км/ч. В компании заверяют, что пробег достигает 195 км в условиях города. При этом отмечается, что запас хода сокращается до 117 километров при скорости 89 км/ч. Зарядное устройство уровня 1 наполнит аккумулятор с 20 до 80% менее чем за шесть часов. А при использовании зарядного устройства уровня 2 время зарядки сократится до 78 минут.

Цена мотоцикла S2 Mulholland стартует от 15 999 долларов (примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу). Это значительно дешевле оригинального LiveWire One, но дороже S2 Del Mar, стоимость которого начинается от 15 499 долларов (около 1,4 млн рублей по актуальному курсу).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: csn-tv.ru