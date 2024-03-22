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Пассажиры не готовы переплачивать: в «Аэрофлоте» объяснили отказ от бизнес-класса

«Аэрофлот» откажется от бизнес-класса на нескольких Superjet в пользу эконом

Группа «Аэрофлот» планирует убрать бизнес-класс на каждом седьмом самолете Superjet 100 (SSJ-100) дочерней авиакомпании «Россия» с целью увеличения пассажировместимости. Планы в рамках инвестиционной программы «Известиям» подтвердил источник в компании.

Всего планируется сделать перекомпоновку на девяти самолетах, речь идет о замене 12 кресел бизнес-класса на 25 в эконом. На эти цели потратят свыше 331 млн рублей. Что касается сроков исполнения, планируется провести работы после высокого сезона авиаперевозок – с конца сентября текущего года до середины апреля 2025 года.

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Основанием для этого решения указывается нехватка 100-местных Superjet, актуальных на многих рейсах авиакомпании «Россия», особенно на курортных и туристических маршрутах. Дело в том, что «пассажиры не готовы переплачивать за бизнес-класс», а перевозить 100 человек в экономе становится выгоднее, чем 75 пассажиров в экономклассе и еще нескольких в бизнес-классе.

Благодаря реконфигурации провозная способность флота SSJ-100 «России» увеличится, будет получена прибыль от продажи эконом-мест более чем на 300 млн рублей в год. Срок окупаемости инвестпроекта составляет 2,6 года.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
22.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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