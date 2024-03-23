Почти Harley-Davidson – мотоцикл за полтора миллиона

LiveWire представила новый байк S2 Mulholland мощностью 85 л.с.

Mulholland, заявленный как круизер, выглядит странно, поскольку имеет нетрадиционный для мотоциклов дизайн.

Другая фишка мотоцикла – нетрадиционные материалы. Они отличаются экологичностью. Например, крылья сделаны из биокомпозита CAP из конопли.

LiveWire S2 Mulholland

Кроме того, можно будет купить неокрашенную версию байка, так как краски наносят ущерб экологии. И в этом случае будет видно, что из конопли сделаны не только крылья мотоцикла. Окрашенный же вариант подразумевает только один цвет – черный.

В сиденьях используется «не содержащий нефти силикон, пригодный для вторичной переработки, а не кожа или винил». Кроме того, кожух радиатора и проводка сделаны из «переработанных рыболовных сетей».

LiveWire S2 Mulholland

Байк оснащен электродвигателем мощностью 85 л.с. и 263 Нм, а также аккумулятором емкостью 10,5 кВтч. В итоге запас хода составляет 195 км. Но это в городских условиях. На трассе при езде со скоростью 90 км/ч запас хода не превысит 117 км (чем быстрее едет электротранспорт, тем меньше запас его хода).

Динамика у мотоцикла приличная – до скорости 100 км/ч 196-килограмовый байк разгоняется за 3,3 секунды.

Зарядить батареи мотоцикла с 20% до 80% от обычной бытовой сети можно за 6 часов, а при использовании быстрой зарядки для этого понадобится 1 час и 18 минут. То есть, для путешествий и поездок в соседний город мотоцикл не годится, и будет удобен исключительно в городе.

S2 Mulholland уже поступила в продажу в США и предлагается по цене от 15 999 долларов (1,47 млн рублей). Дорого? Это намного дешевле, чем электрический LiveWire One, продававшийся под брендом Harley-Davidson. И это не Harley-Davidson, хоть компания LiveWire и принадлежит ему.