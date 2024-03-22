Паспорт не понадобится: туристы смогут сами зарегистрироваться в гостиницах

Официально: российские туристы смогут заселяться в гостиницы по биометрии

Жители России уже во второй половине 2024 года смогут заселяться в гостиницы по биометрическим данным без предъявления документов. Об утверждении соответствующего постановления правительства РФ рассказали в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В настоящее время создается специальный сервис, на первом этапе он начнет функционировать в пилотном режиме.

Благодаря сервису процедура заселения туристов станет быстрой и комфортной. Причем пройти регистрацию можно будет самостоятельно при помощи планшета или терминала самообслуживания. Биометрический сервис существенно снизит нагрузку на сотрудников гостиниц, кроме того, будет решена проблема очередей на стойках регистрации. Это очень актуально в период проведения массовых мероприятий и особенно в период высокого туристического сезона.

«Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти к себе в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется», — уточнили в аппарате вице-премьера.

Заселиться по биометрии можно будет в гостиницы, отели, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги или туристические базы. Сервисом смогут воспользоваться все граждане, зарегистрировавшие подтвержденную биометрию. Подтвержденный профиль в Единой биометрической системе (ЕБС) предоставляет доступ к полному перечню биометрических услуг, включая получение электронной сим-карты, оформления электронной подписи или дистанционного открытия банковского счета.

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Источник: tass.ru