Первый электрический Ferrari будет «реветь как настоящий»: в чем фишка?

Ferrari выпустит первый полностью электрический автомобиль в конце 2025 года

Итальянский производитель суперкаров Ferrari, известный своими мощными и громкими двигателями, готовится к электрической революции.

Анонсируя свой первый полностью электрический автомобиль, запланированный к выпуску в 2025 году, компания обещала, что он будет иметь такой же увлекательный звук, как и его бензиновые предшественники.

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявил, что будущие электромобили компании будут воспроизводить культовый рык двигателей внутреннего сгорания. Инженеры работают над созданием уникальных «звуковых подписей», имитирующих характерный рев, который был отличительной чертой автомобилей Ferrari на протяжении более 75 лет.

Чтобы достичь этого, Ferrari разрабатывает новые технологии, которые создают искусственный звук двигателя. Эти звуковые подписи будут модулироваться в зависимости от скорости автомобиля, режима вождения и других параметров.

Директор по технологиям Ferrari Амброджо Перфетти объяснил, что звук играет важную роль в эмоциональном опыте вождения автомобиля и они хотят, чтобы он сохранился в электромобилях.

Несмотря на переход к электрическим технологиям, Ferrari стремится остаться верной своей спортивной ДНК и обеспечить своим клиентам захватывающее вождение.

Кроме того, Ferrari инвестирует в производственные мощности для производства электромобилей. В июне 2023 года в Маранелло, Италия, откроется новый завод, специализирующийся на производстве электродвигателей, аккумуляторных блоков и силовых инверторов. Ожидается, что к 2026 году около 60% продаж Ferrari будут приходиться на чистые электрические и гибридные автомобили.

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Источник: IXBT