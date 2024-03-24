Названы города с самым дешевым жильем для туристов

Эксперты назвали города с самой дешевой недвижимостью для туристов

Эксперты онлайн-сервиса Суточно.ру проанализировали рынок краткосрочной аренды и назвали города, где можно найти самые выгодные варианты.

Средняя стоимость посуточной аренды жилья по России в первую декаду мая составляет 4,4 тысячи рублей. Однако между городами наблюдаются существенные различия в ценах:

Калининград - 3,6 тысячи рублей

Кисловодск - 4,1 тысячи рублей

Сочи, Санкт-Петербург, Волгоград, Зеленоградск - 4,7 тысячи рублей

Москва - 5 тысяч рублей

Нижний Новгород и Казань - 5,7 тысячи рублей

Минск - 6,4 тысячи рублей

Пользователи бронируют жилье в среднем на 4 дня. Стоит отметить, что расходы на размещение увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом, и составляют в среднем до 17000 рублей.

Наиболее востребованными направлениями остаются Санкт-Петербург, Казань, Минск, Сочи, Москва.

По наблюдениям экспертов, самая выгодная дата для бронирования жилья на майские праздники – начало мая. В этот период цены обычно ниже, чем в праздничные дни.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РИА Новости