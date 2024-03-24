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Названы города с самым дешевым жильем для туристов

Эксперты назвали города с самой дешевой недвижимостью для туристов

Эксперты онлайн-сервиса Суточно.ру проанализировали рынок краткосрочной аренды и назвали города, где можно найти самые выгодные варианты.

Средняя стоимость посуточной аренды жилья по России в первую декаду мая составляет 4,4 тысячи рублей. Однако между городами наблюдаются существенные различия в ценах:

  • Калининград - 3,6 тысячи рублей
  • Кисловодск - 4,1 тысячи рублей
  • Сочи, Санкт-Петербург, Волгоград, Зеленоградск - 4,7 тысячи рублей
  • Москва - 5 тысяч рублей
  • Нижний Новгород и Казань - 5,7 тысячи рублей
  • Минск - 6,4 тысячи рублей
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Пользователи бронируют жилье в среднем на 4 дня. Стоит отметить, что расходы на размещение увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом, и составляют в среднем до 17000 рублей.

Наиболее востребованными направлениями остаются Санкт-Петербург, Казань, Минск, Сочи, Москва.

По наблюдениям экспертов, самая выгодная дата для бронирования жилья на майские праздники – начало мая. В этот период цены обычно ниже, чем в праздничные дни.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
24.03.2024
Фото:Unsplash
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