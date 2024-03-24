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Турецким отелям грозит закрытие: что случилось?

Миллиардные долги отелей грозят крахом гостиничному бизнесу Турции

Туристическая индустрия Турции находится под угрозой из-за огромных долгов отелей, которые достигли 10 миллиардов долларов. Эта сумма значительно превышает кредитную задолженность отелей в конце пандемии, которая составляла 8,5 миллиарда долларов.

Турецкий отель
Турецкий отель

Ситуация усугубляется окончанием действия соглашений о лояльности, которые защищали отели от перехода в собственность банков. В настоящее время 70-75% гостиниц имеют залоговые обязательства перед финансовыми учреждениями, требующими продать бизнес для погашения долгов.

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Эксперты туристической отрасли выражают обеспокоенность по поводу возможного сокращения мест размещения в преддверии высокого туристического сезона. Министерство культуры и туризма, а также Турецкий статистический институт заявили о рекордных показателях в сфере туризма, отметив, что в прошлом году страну посетило более 56 миллионов туристов.

Однако данное заявление можно поставить под сомнение. По словам экспертов, в Турции не хватает инфраструктуры для приема такого количества туристов. Цель в 60 миллионов туристов в текущем году также представляется неосуществимой.

Возникает вопрос: почему долг гостиниц продолжает расти, несмотря на большие доходы от туризма? По мнению экспертов, это связано с рядом факторов, в том числе с ростом цен на энергоносители, инфляцией и значительными инвестициями в строительство новых отелей.

Если долги не будут погашены, это может привести к закрытию множества отелей, что негативно скажется на туристической отрасли Турции и экономике страны в целом.

Источник: Cumhuriyet

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
24.03.2024
Фото:Unsplash
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