Mazda готовит электрическую версию седана Mazda6
Недавно Mazda зарегистрировала торговую марку Mazda 6e в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Это обозначение свидетельствует о том, что компания готовит к выпуску электрическую версию своего флагманского седана.
Знак «e» в обозначении Mazda 6e является новым для компании. Ранее Mazda обозначала свои экологичные модели как e-Skyactiv. Однако с расширением линейки автомобилей с новыми источниками энергии Mazda, вероятно, пересматривает свою схему обозначений.
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Стоит обратить внимание на то, что, между брендом и названием модели (Mazda 6e) есть пробел. Это необычно для Mazda, которая обычно использует слитные обозначения, такие как Mazda3 и Mazda6.
О технических характеристиках Mazda 6e пока мало что известно, но некоторые источники предполагают, что автомобиль может получить гибридные силовые установки, бензиновые и дизельные двигатели объемом 3,3 л, как в текущих кроссоверах Mazda, а также задний привод с опциональным полным приводом.
В сегменте электромобилей Mazda столкнется с жесткой конкуренцией со стороны таких компаний, как Tesla, Nissan и Volkswagen.
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Источник, фото: Carscoops
Отзывы о Mazda 6 (1)
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.