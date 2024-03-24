Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan X-Trail
24 марта
Хорошее оснащение, интересная внешность – ликвидный «японец» по цене «Нивы»
Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах и...
Интерьер Mazda CX-50
24 марта
Популярный японский кроссовер подешевел в России на миллион за год
Российские цены на кроссовер Mazda CX-50 упали...
Mazda6
24 марта
Mazda готовит электрическую версию седана Mazda6
Компания Mazda запатентовала обозначение Mazda...

Mazda готовит электрическую версию седана Mazda6

Компания Mazda запатентовала обозначение Mazda 6e в Евросоюзе

Недавно Mazda зарегистрировала торговую марку Mazda 6e в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Это обозначение свидетельствует о том, что компания готовит к выпуску электрическую версию своего флагманского седана.

Mazda6
Mazda6

Знак «e» в обозначении Mazda 6e является новым для компании. Ранее Mazda обозначала свои экологичные модели как e-Skyactiv. Однако с расширением линейки автомобилей с новыми источниками энергии Mazda, вероятно, пересматривает свою схему обозначений.

Логотип Mazda 6e
Логотип Mazda 6e
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

Стоит обратить внимание на то, что, между брендом и названием модели (Mazda 6e) есть пробел. Это необычно для Mazda, которая обычно использует слитные обозначения, такие как Mazda3 и Mazda6.

О технических характеристиках Mazda 6e пока мало что известно, но некоторые источники предполагают, что автомобиль может получить гибридные силовые установки, бензиновые и дизельные двигатели объемом 3,3 л, как в текущих кроссоверах Mazda, а также задний привод с опциональным полным приводом.

В сегменте электромобилей Mazda столкнется с жесткой конкуренцией со стороны таких компаний, как Tesla, Nissan и Volkswagen.

Источник, фото: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Mazda | Carscoops
24.03.2024
Фото:Mazda | Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

+8