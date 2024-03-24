Mazda готовит электрическую версию седана Mazda6

Компания Mazda запатентовала обозначение Mazda 6e в Евросоюзе

Недавно Mazda зарегистрировала торговую марку Mazda 6e в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Это обозначение свидетельствует о том, что компания готовит к выпуску электрическую версию своего флагманского седана.

Mazda6

Знак «e» в обозначении Mazda 6e является новым для компании. Ранее Mazda обозначала свои экологичные модели как e-Skyactiv. Однако с расширением линейки автомобилей с новыми источниками энергии Mazda, вероятно, пересматривает свою схему обозначений.

Логотип Mazda 6e

Стоит обратить внимание на то, что, между брендом и названием модели (Mazda 6e) есть пробел. Это необычно для Mazda, которая обычно использует слитные обозначения, такие как Mazda3 и Mazda6.

О технических характеристиках Mazda 6e пока мало что известно, но некоторые источники предполагают, что автомобиль может получить гибридные силовые установки, бензиновые и дизельные двигатели объемом 3,3 л, как в текущих кроссоверах Mazda, а также задний привод с опциональным полным приводом.

В сегменте электромобилей Mazda столкнется с жесткой конкуренцией со стороны таких компаний, как Tesla, Nissan и Volkswagen.

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Источник, фото: Carscoops