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Лихачев: Россия будет поставлять платформу с зарядным устройством для электрокаров

В «Росатоме» разрабатывают универсальную платформу для производителей электрокаров

Специалисты «Росатома» через два-три года представят универсальную платформу для электромобилей. Если НИОКР окажется удачным, автопроизводители смогут унифицировать его в «автомобильный гаджет». Об этом заявил РБК глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы всерьез сейчас строим производство электродвигателей для автомобилей, включая систему управления. И вот эту платформу, где есть зарядное устройство, двигатель и система управления, мы хотим унифицировать до продукта, потребляемого практически всеми «автомобилистами». Им очень нужна так называемая тележка, которую они будут дальше превращать в автомобильный гаджет», – объяснил топ-менеджер.
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Лихачев уточнил, что если НИОКР «получится в тех параметрах, которые ждут автопроизводители, то это будет еще одно серийное производство, условно говоря, главной части электромобиля». Планируется взять в работу основную ходовую часть, не только зарядную, но и двигательную. Года через два-три, по прогнозам, первый опытный образец новой платформы уже будет готов, резюмировал Лихачев.

Отмечается, что госкорпорация уже разработала интегрированный электропривод первого поколения. Он состоит из инвертора, редуктора и электромотора, объединенных единой системой охлаждения в одном корпусе. Вместе с батареей, системой управления и другими компонентами высоковольтной архитектуры разработка станет основой для платформ будущих электромобилей.

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Источник: rbc.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
25.03.2024
Фото:Unsplash
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