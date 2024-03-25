В России впервые с 2008 года произошел рекордный скачок цен на авиабилеты

Росстат: цены на перелеты эконом за первые 2 месяца года выросли в РФ на 34–42%

Цены на авиабилеты экономкласса по России в период с января по февраль 2024 года выросли на 34–42% в годовом выражении. Такие данные обнародовал Росстат.

Такой скачок цен в пределах всего двух месяцев года стал рекордным, начиная с 2008 года. В частности, в январе рост цен составил 33,9% в годовом выражении, в феврале цены поднялись уже на 42%, до отметки в 7244 руб. за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Отмечается, что средняя цена в феврале превысила показатели пикового сезона 2022 года — в июле того года она достигла отметки в 6621 руб. за 1 тыс. км полета. Динамика средних цен в феврале по сравнению с январем текущего года выросла на 12,7%, это самый резкий скачок минимум с 2008 года. В феврале 2023 года цены на авиабилеты выросли к январю того же года только на 6,2%, в 2022 году — на 2,5%, в 2021-м — на 7,6%. Все предыдущие годы рост составил порядка 1–2%.

«Изменение средних цен может отличаться от динамики индексов потребительских цен, так как средние цены рассчитываются по фактически реализуемым товарам/услугам в каждом конкретном периоде с учетом ежегодной актуализации выборки этих товаров и услуг и организаций в начале каждого отчетного года», — объяснили в Росстате.

При этом индексы рассчитываются на основе данных о ценах по сопоставимым товарам/услугам в сравниваемых периодах. Другими словами, средняя цена на перелет в январе выросла в годовом выражении на 22%, в феврале — уже на 29%. В пресс-службе Росстата рекомендовали ориентироваться на динамику индекса.

Больше всего цены выросли в направлении «туда» на рейсы в Барнаул, Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ (на 88, 84, 77, 76 и 71% соответственно). Хотя на некоторых направлениях цены снижаются, например, перелет во Владикавказ подешевел на 22%. А цены на билеты в Нижний Новгород, Кемерово, Владивосток и Сыктывкар почти не изменилась год к году.

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Источник: rbc.ru