В России усилят защиту Крымского моста — Минтранс разработал законопроект

Минтранс РФ: за безопасность Крымского моста будет отвечать единый оператор

Для обеспечения транспортной безопасности и защиты Крымского моста в Минтрансе предлагают определить единого оператора. Соответствующий проект указа Президента РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

«Анализ принимаемых мер по защите от актов незаконного вмешательства автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему (далее – Крымский мост) свидетельствует о необходимости их совершенствования», – говорится в пояснительной записке к проекту указа.

В Минтрансе убеждены, что «определение единого оператора окажет положительное влияние при принятии мер по защите Крымского моста от актов незаконного вмешательства». Отмечается, что в течение шести месяцев Правительство РФ определит единого оператора. Также будут определены его полномочия и задачи по обеспечению транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему.

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы напомнили, что субъектами транспортной инфраструктуры сейчас являются три организации. В частности, ФКУ Упрдор «Тамань» отвечает за автодорожную часть Крымского моста и автодорожные подходы к нему. В ФГУП «КЖД» курируют железнодорожную часть Крымского моста и железнодорожный подход к нему со стороны Республики Крым. Ответственность за железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края несет Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

Напомним, Крымский мост состоит из двух объектов транспортной инфраструктуры. Подходы к нему включают в себя более 30 объектов транспортной инфраструктуры. В зонах транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей Крымского моста имеются общие границы и контрольные-пропускные пункты.

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Источник: crimea.ria.ru