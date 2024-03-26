Для чего нужен этот страшный автомобиль? Это охотник на трещины
К северу от Лондона на дорогах замечен странный черный автомобиль, ползущий со скоростью черепахи. Чем он там занят?
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Он обнаруживает трещины в асфальте и сам же их заделывать. Эго зовут ARRES (это аббревиатура, которая переводится как «автономная система ремонта дорог»). Похоже на Арес (имя бога войны в греческой мифологии), но так получилось непреднамеренно, хотя выглядит автомобиль воинственно.
Разработанный исследователями из Ливерпульского университета и технологической компанией Robotiz3d, ARRES использует различные датчики, камеры и другие технологии, а также имеет необходимое для ремонта дороги оборудование.
ARRES может управляться дистанционно оператором, но может работать и полностью автономно – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Проект находится в разработке с 2020 года и недавно прошел первое испытание в реальных дорожных условиях. Как именно работает машина, пока не сообщается. В планах разработчиков создать более крупную машину, которая сможет ремонтировать не только трещины, но и большие выбоины.
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