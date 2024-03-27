В заброшенном автосалоне остались десятки машин разных марок (видео)
В Сети получает все большее распространение очередное видео о заброшенном дилерском шоу-руме. В один из подобных «визитов в прошлое» мы рассказывали об автосалоне в Германии, где пылятся Lada и Kia, нынешний же репортаж – из Франции, где обнаружился богом забытый салон Peugeot.
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Шоу-рум закрыт много лет назад, но в нем по-прежнему стоит множество автомобилей, причем это не только Peugeot 1990-х, хотя таковых по понятной причине большинство. Например, есть Peugeot 505 GTi, стоящий рядом с более свежим 405 SR, а также пара седанов, все эти годы не двигавшихся с места.
Коллекция «капсул времени» дополнена универсалами Ford Focus первого поколения и Fiat Palio, первым Nissan Micra после рестайлинга, элегантным белым Peugeot 605 SRi и зеленым минивэном Mazda Premacy.
Но есть и машины постарше: в глубине здания обнаружился Peugeot 203 из 1950-х, а за ним – еще один, пока не идентифицированный автомобиль 1920-х или 1930-х годов выпуска... Также блогеры нашли огромное количество запчастей, покрышек, ГСМ, инструментов, технической литературы и эвакуатор Mercedes...
Источник: Motor1, The Bearded Explorer
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