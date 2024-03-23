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Машины Lada, Kia, Volkswagen и Nissan — про них забыли 15 лет назад

В Германии обнаружили заброшенный дилерский центр с разбитыми Lada и Kia

Автосалон, в котором побывали ютуберы из Forgotten Buildings, расположен где-то в Германии (точное место не называют). Начинал он свою деятельность с продажи Лад, а затем перешел на продажу моделей Kia. Он также был мультибрендовым сервисным центром, где обслуживались различные автомобили, включая Volkswagen и Nissan.

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Легенда гласит, что это был семейный бизнес, принадлежащий двум братьям и разделенный по интересам. Один брат занимался продажами, другой был механиком.

Однако 15 лет назад братья поссорились и разбежались. Автосалон закрыли, а сервисная мастерская еще просуществовала какое-то время.

Интересно, что на календаре, который висит в помещении, выбрана дата 16 декабря 2019 года, что говорит о том, что клиенты продолжали обращаться в сервисную мастерскую даже после закрытия автосалона. Это может объяснить присутствие разных моделей автомобилей, включая старые модели, такие как минивэн Kia Carnival 2000-х годов, и более новые, например, хэтчбек Kia Cee'd.

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Несмотря на то что все автомобили в заброшенном центре пострадали от вандализма, удивительно, что при этом не были разобраны на запчасти, ведь прошло уже более 15 лет.

Сегодня заброшенный дилерский центр стоит как напоминание о прошлом, храня в себе множество интересных историй и тайн, которые, возможно, так и останутся нераскрытыми.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
23.03.2024
Фото:YouTube
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