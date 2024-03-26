Названы самые популярные электрокары России

Автостат Инфо: продажи электрокаров в России выросли на 255% по итогам февраля

По итогам февраля 2024 года в России реализовано 1976 электромобилей, и этот показатель на 255% превышает цифры аналогичного периода прошлого года — тогда было продано 556 экземпляров. Такую статистику обнародовал «Автостат Инфо».

Согласно данным специалистов, самой популярной маркой электромобилей в РФ стала Zeekr, поднявшаяся с 15 до 985 проданных электрокаров. На втором месте по популярности у россиян — электрокары Evolute. Всего таких машин было продано в указанный период 168 единиц, для сравнения, годом ранее было реализовано 143 экземпляра.

Далее в топ-5 идет Volkswagen, продажи электрокаров этого бренда выросли в отчетный период со 117 до 155 штук. Отечественный «Москвич» занимает четвертую позицию с результатом 107 проданных экземпляров в феврале (7 единиц в феврале прошлого года). Пятерку замыкает американская Tesla, продажи которой снизились при этом с 82 до 69 штук.

Что касается популярных моделей, то бесспорное лидерство в рейтинге у Zeekr 001, затем в списке идут Zeekr X и Evolute I-Pro, а также Москвич 3е и Volkswagen ID4. Десятку замыкают Zeekr 009, Avatr 11, Volkswagen ID 6, Honda e:NS1 и Lotus Eletre.

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Источник: avtostat-info.com